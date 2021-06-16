Байден про "червоні лінії" для Росії: про це не йшлося на переговорах

Раніше Путін теж підтвердив, що питання "червоних ліній" у відносинах між країнами не обговорювали.

Президент США Джо Байден розповів, що на зустрічі з Володимиром Путіним не йшлося про військову відповідь на агресію Росії.

Про це він повідомив на пресконференції після завершення переговорів.

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"Ні, ми не розмовляли про "червоні лінії" та військові відповіді", — сказав глава Білого дому.

Раніше Путін теж прокоментував питання "червоних ліній" у відносинах між країнами.

"Так далеко і детально розставляти акценти і щось ділити — до цього, звичайно, ми не дійшли. Але маючи на увазі, що ми домовилися працювати і щодо кібербезпеки, і щодо стратегічної стабільності, спільної роботі в Арктиці, і за деякими іншими напрямами. Все це поступово має бути предметом наших обговорень і, сподіваюся, домовленостей", — відзначив Путін.

16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Також президент РФ зазначив, що питання України піднімався, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

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