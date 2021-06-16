Байден поставив умови Росії для відновлення торгівлі

Президент США заявив, що в РФ повинні “дотримуватись правил”.

За словами Джо Байдена, США мають бажання вести торгівлю з Російською Федерацією, але тільки в тому випадку, якщо росіяни будуть дотримуватися міжнародних норм та права.

Про це він заявив на пресконференції після завершення переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Якщо вони [росіяни] не будуть дотримуватися правил, то тоді в них не буде хороших відносин з нами та іншими країнами”, - зауважив Джо Байден.

Президент США розповів, що говорив з російським лідером про інвестиції до Росії з інших країн і назвав те, що заважає цьому процесу.

“Вони [бізнесмени] будуть це робити тільки тоді, якщо немає порушень... Американські бізнесмени не готові інвестувати і не хочуть бути в Росії, в Москві”, - зауважив американський лідер.

Нагадаємо, ТСН.ua в текстовій онлайн-трансляції розповіло про події в Женеві і як реагує світ на переговори президентів США та Росії.

16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Новини світу: у Женеві закінчилися історичні перемовини Байдена та Путіна

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