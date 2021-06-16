Байден поставил условия России для восстановления торговли

Президент США заявил, что в РФ должны "соблюдать правила".

По словам Джо Байдена, США хотят торговать с Российской Федерацией, но только в том случае, если россияне будут придерживаться международных норм и права.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Если они [русские] не будут соблюдаться правила, то тогда у них не будет хороших отношений с нами и другими странами", — отметил Джо Байден.

Президент США рассказал, что говорил с российским лидером об инвестициях в Россию из других стран и назвал, что мешает этому процессу.

"Они [бизнесмены] будут это делать только тогда, если нет нарушений... Американские бизнесмены не готовы инвестировать и не хотят быть в России, в Москве", — отметил американский лидер.

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказал о событиях в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Новости мира: в Женеве закончились исторические переговоры Байдена и Путина

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