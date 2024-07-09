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Байден прокоментував ракетний удар російських терористів

Байден прокоментував ракетний удар російських терористів

Байден прокоментував російську атаку / Фото: Associated Press

Вашингтон та союзники посилять ППО України.

Президент Сполучених Штатів прокоментував останні російські терористичні ракетні атаки по України, зазначивши, що це свідчить про важливість подальшої підтримки України.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ надалі підтримував Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію",- зазначив американський лідер.

Крім того, він заявив, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я зустрінуся з президентом Зеленським, аби чітко підкреслити, що наша підтримка України є непохитною. Разом із нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста та цивільне населення від російських ударів",- наголосив Байден.

Презент США додав, що Сполучені Штати підтримують народ України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО готує масштабну військову допомогу Україні перед самітом у Вашингтоні.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна.

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