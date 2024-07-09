Байден прокоментував ракетний удар російських терористів

Президент Сполучених Штатів прокоментував останні російські терористичні ракетні атаки по України, зазначивши, що це свідчить про важливість подальшої підтримки України.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ надалі підтримував Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію",- зазначив американський лідер.

Крім того, він заявив, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я зустрінуся з президентом Зеленським, аби чітко підкреслити, що наша підтримка України є непохитною. Разом із нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста та цивільне населення від російських ударів",- наголосив Байден.

Презент США додав, що Сполучені Штати підтримують народ України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО готує масштабну військову допомогу Україні перед самітом у Вашингтоні.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна.

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