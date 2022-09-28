Без мерехтіння вогників: через енергетичну кризу у Португалії вимикатимуть різдвяне освітлення

Кілька європейських міст вже ухвалили рішення про скорочення освітлення громадських будівель з метою економії електроенергії.

Уряд Португалії оприлюднив рекомендації щодо заощадження електроенергії, які, зокрема, передбачають обмеження різдвяного освітлення від 6 грудня до 6 січня від 18:00 до опівночі.

Про це пише Politico.

План заохочує до таких заходів економії, як ширше використання природного світла та вимкнення внутрішнього освітлення, коли приміщення не використовується.

Кондиціонери будуть регулюватися "до максимуму +18 градусів взимку і мінімуму +25 градусів влітку". Ці заходи рекомендовані для місцевих адміністрацій, але значною мірою будуть обов'язковими для будівель, які експлуатуються урядом.

Уряд також має деякі рекомендації для приватних осіб. Вони, серед іншого, передбачають скорочення "часу використання води у ваннах та душах", а також "мінімізацію використання пральної та посудомийної машини, використовуючи її максимальну потужність".

В уряді також попередили, що в разі подальших ускладнень план може "стати обов'язковим" і включати "виняткові заходи".

Нагадаємо, у Німеччині людей закликають не використовувати гарячу воду і світло через зменшення об'ємів газу.

Читайте також: