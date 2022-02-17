Білл Гейтс пояснив, як підготуватися до наступних пандемій та куди вкладати кошти

Білл Гейтс пояснив, як підготуватися до наступних пандемій та куди вкладати кошти

Він сподівається, що "Омікрон" завершить пік пандемії коронавірусу.

Штам коронавірусу "Омікрон" завершить гостру фазу пандемії та призведе до її закінчення, проте у світі можуть з'явитися інші кризи.

Про це американський підприємець та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив в інтерв'ю німецькій газеті Suddeutsche Zeitung.

"Я сподіваюся, що хвиля захворюваності, викликана "Омікроном", буде останньою гострою фазою пандемії", - сказав він.

Також читайте Вчені вигадали новий спосіб виявлення коронавірусу: як він працює

Водночас він побоюється, що у світі з'являться інші кризи.

"От чому посил зараз має звучати таким чином: нам усім слід розумно підготуватися до інших пандемій", - додав мільярдер.

Також бізнесмен підкреслив, що інвестиції в забезпечення готовності до пандемії набагато менші за збитки, які вона завдає. Тому він радить вкладати кошти за трьома основними напрямками: моніторинг можливих спалахів інфекцій, міжнародні дослідження, що стосуються діагностики та лікування пацієнтів, а також розвиток систем охорони здоров'я.

Також читайте Чому після коронавірусу випадає волосся: лікарі розповіли

"Ця пандемія стала трагедією для всіх. Нам пощастило, вона могла бути вдесятеро небезпечніша", - зазначив він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ має боятися не лише нових пандемій, але й можливих терористичних нападів із застосуванням біологічної зброї. На його думку, це може бути ще більш небезпечними, ніж COVID-19. За словами Гейтса, варто розробити конкретний план дій в разі використання терористами біологічної зброї.

Найважливіше про коронавірус: ЄС поступово знімає обмеження на в'їзд для українців

Читайте також: