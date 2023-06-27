Блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі: момент удару потрапив на відео

Блискавка влучила у чоловіка, коли той біг вулицею.

Блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

Блискавка влучила у чоловіка, коли той біг вулицею. Шокувальний момент потрапив на відео.

Шансів вижити у чоловіка не було.

Фахівці наголошують, що під час грози не можна бігати.

Крім того, вкрай небезпечно під час грози перебувати поблизу ліній електропередач. Електрика у будь-якому вигляді притягує блискавку.

Блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі просто посеред вулиці

Чи може людина вижити після ураження блискавкою

Зазначимо, що температура під час розряду достатньо висока, однак, проходить вона крізь тіло за лічені секунди і не завжди призводить до фатальних опіків. Основний струм блискавки часто проходить по поверхні тіла. За різними оцінками, помирає від 5% до 30% уражених. Шанси на виживання значно підвищуються, якщо поряд знаходиться людина, яка вміє робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Часто жертви удару блискавки виглядають мертвими, але насправді у них сталася зупинка серця. Негайне застосування штучного дихання і непрямого масажу серця може повернути їх до життя.

Нагадаємо, у Київській області 20 червня, під час негоди блискавка влучила у будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа.