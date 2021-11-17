Британський винищувач упав у Середземне море: причини авіакатастрофи невідомі

Пілот перед падінням літака у воду встиг катапультуватись.

У середу, 17 листопада британський літак F35 з флагманського авіаносця HMS Queen Elizabeth упав у Середземне море під час планового навчального польоту.

Про це повідомила прес-служба британського Міністерства оборони у Twitter.

Пілот винищувача встиг катапультуватися перед падінням літака, його врятували і благополучно повернули на корабель.

“Розпочато розслідування, тому наразі було б недоречно давати додаткові коментарі”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють британські ЗМІ, вважається, що ворожих дій стосовно британського винищувача не було. Розслідування, ймовірно, буде зосереджено на потенційній технічній чи людській помилці.

Загалом на борту авіаносця HMS Queen Elizabeth перебуває вісім британських літаків F35, а також 10 американських F35. Вартість одного такого винищувача, який упав у море, приблизно 100 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 130 млн доларів)

Нагадаємо, раніше вантажний літак Ан-12, що належав білоруській авіакомпанії "Гродно", зазнав катастрофи, здійснюючи посадку в російському місті Іркутську.

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