Бунт Пригожина: українська розвідка прокоментувала події в Росії

Йдеться про внутрішній конфлікт в РФ.

Події, які зараз відбуваються на території агресорки Росії, є наслідком злочинної військової агресії президента-диктатора Володимира Путіна.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Насамперед треба розуміти, що йдеться про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - наголосив Юсов.

За його словами, протистояння в країні є ознакою краху керівного режиму в Російській Федерації. Тим часом Україна, зауважив Юсуф, продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова, згодом ватажок бойовиків заявив про "взяття" Воронежа. Все, що відомо про бунт, - в онлайн-трансляції ТСН.ua.

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