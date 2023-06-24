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"Війна закінчиться всередині РФ": Данілов про повстання Пригожина

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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2387
Час на прочитання
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"Війна закінчиться всередині РФ": Данілов про повстання Пригожина

Данілов прокоментував бунт Пригожина у РФ

Ватажок найманців пригрозив Путіну походом на Москву.

Українська формула сталого світу передбачає вихід на кордони 1991 року та запуск процесів саморуйнації Росії.

Так відреагував на останні події у РФ секретар РНБО Олексій Данілов.

"Як війна розпочалася, так вона і закінчиться – усередині РФ. Процес розпочато…", - написав Данілов.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина  перейшли державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців погрожував походом на столицю Москву.

Російський диктатор  Володимир Путін  відреагував на воєнний заколот "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ.

Водночас російський терорист  Ігор Гіркін-Стрєлков  пророкує Росії громадянську війну.

У розвідці Британії кажуть, що "це найбільший визов російській державі за останній час ".

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Дата публікації
Перегляди
2387
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