"Війна закінчиться всередині РФ": Данілов про повстання Пригожина

Українська формула сталого світу передбачає вихід на кордони 1991 року та запуск процесів саморуйнації Росії.

Так відреагував на останні події у РФ секретар РНБО Олексій Данілов.

"Як війна розпочалася, так вона і закінчиться – усередині РФ. Процес розпочато…", - написав Данілов.

Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині рф.

Процес розпочато… pic.twitter.com/4sB6Yz8W7e — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 24, 2023

Нагадаємо, що в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перейшли державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців погрожував походом на столицю Москву.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на воєнний заколот "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков пророкує Росії громадянську війну.

У розвідці Британії кажуть, що "це найбільший визов російській державі за останній час ".