"Найбільший виклик РФ за останній час": у британській розвідці оцінили бунт Пригожина

Вранці 24 червня ворожнеча між ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міноборони Росії переросла у відверте військове зіткнення.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії у Twitter.

Як зазначають у розвідці, під час операції, яку Пригожин охарактеризував як «марш за свободу», сили групи "Вагнер" перейшли з окупованих територій України до Росії щонайменше у двох місцях.

"У Ростові-на-Дону «Вагнер» майже напевно зайняв ключові об’єкти безпеки, включаючи штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні. Далі підрозділи Вагнера рухаються на північ через Воренезьку область, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви", - йдеться у повідомленні.

У звіті додають, що найближчими годинами лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку кризи.

"Це найбільший виклик російській державі за останній час" - пишуть у британській розвідці.

Що передувало?

Очільник "вагнерівців" Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону

Такий бунт ватажок найманців розцінює як рятувальний для себе, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У відповідь російський президент-диктатор Володимир Путін під час термінового звернення назвав дії очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "ударом у спину".

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