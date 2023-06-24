"Война закончится внутри РФ": Данилов о "восстании" Пригожина

Главарь наемников пригрозил Путину походом на Москву.
Украинская формула стабильного мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России.
Так отреагировал на последние события в РФ секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат…", – написал Данилов.
Украинская формула стабильного мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри России.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) Июнь 24, 2023
Процесс начат… pic.twitter.com/4sB6Yz8W7e
Напомним, что в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина перешли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Главарь наемников угрожал походом на столицу Москву.
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на военный мятеж "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным в РФ.
В то же время российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков предсказывает России гражданскую войну.
В разведке Британии говорят, что "это самый большой вызов российскому государству за последнее время ".
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