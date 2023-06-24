"Война закончится внутри РФ": Данилов о "восстании" Пригожина

Украинская формула стабильного мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России.

Так отреагировал на последние события в РФ секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат…", – написал Данилов.

Украинская формула стабильного мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри России.

Процесс начат… pic.twitter.com/4sB6Yz8W7e — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) Июнь 24, 2023

Напомним, что в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина перешли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Главарь наемников угрожал походом на столицу Москву.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на военный мятеж "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным в РФ.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков предсказывает России гражданскую войну.

В разведке Британии говорят, что "это самый большой вызов российскому государству за последнее время ".