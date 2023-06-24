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Бунт Пригожина: украинская разведка прокомментировала события в России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3185
Время на прочтение
1 мин
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Бунт Пригожина: украинская разведка прокомментировала события в России

Противостояние в РФ является признаком крушения правящего режима Москвы. / Фото: Associated Press

Речь идет о внутреннем конфликте в РФ.

События, происходящие сейчас на территории агрессорки России, являются следствием преступной военной агрессии президента-диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Прежде всего, надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины", — подчеркнул Юсов.

По его словам, противостояние в стране является признаком крушения правящего режима в Российской Федерации. Между тем, Украина, заметил Юсуф, продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов, впоследствии главарь боевиков заявил о "взятии" Воронежа. Все, что известно о бунте, — в онлайн-трансляции ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
3185
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