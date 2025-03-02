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Чехи зібрали гроші на бойовий гелікоптер для України

Чехи зібрали гроші на бойовий гелікоптер для України

Українці отримають допомогу від чехів / Фото: vinegret.cz

За інформацією організаторів, зібрана сума перевищила заплановану.

Чехія стала першою країною, чиї громадяни через пожертвування зібрали гроші на бойовий гелікоптер для України. Невдовзі UH-60 Black Hawk буде передано українським розвідникам.

Про це у соціальній мережі повідомили волонтери.

"Ми зібрали навіть більше за потрібну суму. Цей надлишок буде витрачено на допрвлення вертольота Sikorsky UH-60 Black Hawk до України", - кажуть організатори.

Збір розпочався у листопаді 2023 року, але через вартість вертольота розтягнувся на понад рік. Йдеться про машину американського виробництва, яка отримала ім'я Честмір (від чеського Čestmír можна розкласти на два чеські слова: čest – честь, і mír – мир).

Гвинтокрил використовуватиметься українською військовою розвідкою, яка хоче задіяти його у спеціальних операціях та використовуватиме для навчання пілотів. Ця структура вже володіє і використовує як мінімум одну таку машину.

Нагадаємо, українці почали збирати кошти на ядерку. Більше про це читайте у новині.

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