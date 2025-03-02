Чехи собрали деньги на боевой вертолет для Украины

По информации организаторов, собранная сумма превысила запланированную.
Чехия стала первой страной, чьи граждане через пожертвования собрали деньги на боевой вертолет для Украины. Вскоре UH-60 Black Hawk будет передан украинским разведчикам.
Об этом в социальной сети сообщили волонтеры.
"Мы собрали даже больше нужной суммы. Этот излишек будет потрачен на дополнение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk в Украину", — говорят организаторы.
Сбор начался в ноябре 2023 года, но из-за стоимости вертолета растянулся на более, чем год. Речь идет о машине американского производства, получившей имя Честмир (от чешского Čestmír можно разложить на два чешских слова: čest – честь и мир – мир).
Вертолет будет использоваться украинской военной разведкой, которая хочет задействовать его в специальных операциях и использовать для обучения пилотов. Эта структура уже владеет и использует как минимум одну такую машину.
Напомним, украинцы начали собирать деньги на ядерку. Больше об этом читайте в новости.
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