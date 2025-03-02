Чехи собрали деньги на боевой вертолет для Украины

Чехия стала первой страной, чьи граждане через пожертвования собрали деньги на боевой вертолет для Украины. Вскоре UH-60 Black Hawk будет передан украинским разведчикам.

Об этом в социальной сети сообщили волонтеры.

"Мы собрали даже больше нужной суммы. Этот излишек будет потрачен на дополнение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk в Украину", — говорят организаторы.

Сбор начался в ноябре 2023 года, но из-за стоимости вертолета растянулся на более, чем год. Речь идет о машине американского производства, получившей имя Честмир (от чешского Čestmír можно разложить на два чешских слова: čest – честь и мир – мир).

Вертолет будет использоваться украинской военной разведкой, которая хочет задействовать его в специальных операциях и использовать для обучения пилотов. Эта структура уже владеет и использует как минимум одну такую машину.

Напомним, украинцы начали собирать деньги на ядерку. Больше об этом читайте в новости.

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