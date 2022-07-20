Чехія планує озброїти армію американськими винищувачами F-35

Чехія збирається закупити у США винищувачі F-35.
Армія Чехії у майбутньому має бути озброєна американськими винищувачами F-35.
Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише видання Novinky.
"Ми вирішили почати переговори з американськими партнерами про придбання надзвукових багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35", - сказав він.
Також, за його словами, країни розпочне переговори зі Швецією про придбання бойових машин піхоти.
Наразі Чехія орендувала у Швеції 12 винищувачів Gripen C/D в одномісній версії та два у двомісній версії. Їх декілька разів залучали для захисту повітряного простору країн Альянсу в Ісландії та Балтії. Оренда закінчується в 2027 році і може бути продовжена на два роки.
Раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова оголосила, що хоче надати уряду військові рекомендації щодо того, як Чехія має діяти в майбутньому щодо надзвукової авіації.
Кількість чеських винищувачів також може зрости з нинішніх 14 до 24. За попередніми оцінками експертів, вартість замовлення становитиме десятки мільярдів крон, тому, швидше за все, це буде найдорожча військова закупівля в новітній історії.
"Ми не можемо відкладати модернізацію нашої армії навіть на день", - наголосила Чернохова.
Нагадаємо, у Чехії просто неба експонують російську техніку, яку знищили українські військові.
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