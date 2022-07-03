Президент Чехії підтримує постачання зброї Україні та навчання наших військових

Президент Чехії змінив своє ставлення до України після повномасштабного вторгнення Росії.

Президент Чехії Мілош Земан виступив за постачання зброї та навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Про це пише видання Ceske Noviny.

"Так що так, я б погодився на поставку зброї, а також на навчання українських солдатів. Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився", - зазначив він.

Також, на його думку, війна в Україні буде довгою і виснажливою.

Нагадаємо, у Чехії мають намір залучити українських військових до навчань на території своєї країни.

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