Чи стане Камала Гарріс президенткою США: прогноз відомого астролога

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

Кандидантка в президенти США Камала Гарріс має шанс перемогти Дональда Трампа і стати наступним президентом Америки.

Такий прогноз зробив відомий астролог Влад Росс.

"Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним - Камала Гарріс наразі має всі шанси стати чинною президенткою", - сказав Росс.

"Я раніше завжди казав, що жінка врятує Україну, і вважаю, що перемогти зможе той кандидат, де буде пара – чоловік і жінка. Ось, якби Дональд Трамп обрав віце-президенткою Ніккі Гейлі, у нього шанси на перемогу стали б вищими. А якщо Камала Гарріс піде у тандемі з чоловіком – наприклад, губернатором штату Каліфорнія Гевіном Ньюсомом, ця пара цілком може здобути перемогу і не допустити до влади Дональда Трампа, який знищить Україну", - розповів астролог.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

У CNN написали, що віце-президентка США Камала Гарріс заявила про своє бажання балотуватись на виборах. Вона зазначила, що для неї було великою честю отримати підтримку президента.

В AP інформували, що Каміла Гарріс заручилась достатньою підтримкою демократів, щоб стати кандидаткою у президенти США.

Камала Гарріс здобуває небачену досі підтримку у США

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