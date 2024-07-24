Шахеди летіли до Одеси: які регіони сьогодні вночі врятували ППО

Більшість була збита на Одещині.

ЗСУ збили над Україною 17 "шахедів" та 8 розвідувальних дронів у ніч на 24 липня. Російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою невстановленого типу (з Бєлгородської області рф). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська рф та окупованого Криму.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 23 ударних БпЛА противника. Повітряний напад відбивали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. У результаті протиповітряного бою було збито 17 ворожих БпЛА, більшість з яких на Одещині.

Протягом минулої доби та сьогодні Сили оборони України на різних напрямках знищили щонайменше 8 розвідувальних безпілотників противника: 4 “Zala”, 2 “Supercam” та 2 “Орлан-10”.

Нагадаємо, аналітики групи DeepState писали, що у районі Прогреса в Донецькій області російські окупанти намагаються оточити частину Сил оборони. Однак наказу відходити українським солдатам не надходило.

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