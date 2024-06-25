CNN: Штати можуть відправити військових підрядників до України – що це означає

Американські військові підрядники не воюватимуть, але можуть допомогти у ремонті і обслуговуванні західних систем озброєння.

Адміністрація президента США Джо Байдена може скасувати фактичну заборону на відправку американських військових підрядників до України, щоб допомогти в ремонті та обслуговуванні наданих Штатами систем озброєння.

Про це CNN розповіли чотири американські чиновники.

Це рішення ознаменує ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України. Над ним досі працюють представники Адміністрації президента США, воно ще не отримало остаточного схвалення від Байдена.

"Ми не приймали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент (Джо Байден) абсолютно твердий в тому, що він не надішле американські війська в Україну", – відповіли у Білому домі.

У разі схвалення президента Байдена ця зміна, ймовірно, набуде чинності вже цього року і дозволить Пентагону укладати контракти з американськими компаніями на роботу в Україні — вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Джерела видання сподіваються, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які знаходяться на озброєнні українських військових.

Останні два роки Байден категорично забороняв безпосередню участь військових США у війні проти Росії.

Як наслідок надану Штатами військову техніку, що зазнала значних пошкоджень під час бойових дій, довелося вивозити на ремонт у Польщу, Румунію чи інші країни НАТО, а це вимагає часу. Є угода, яка дозволяє американським військовим допомогти українцям з обслуговуванням техніки та зброї, але лише через відеодзвінки або захищений від прослуховування телефон. Водночас безпосередньо зі зброєю і технікою в Україні американські військові підрядники поки що працювати не можуть.

Якщо дозволити досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, мати присутність в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти відремонтувати пошкоджене дорогоцінне обладнання набагато швидше, заявили чиновники. Однією передовою системою, яка ймовірно, потребуватиме регулярного обслуговування, є винищувач F-16.

За інформацією джерел видання, зміна політики не призведе до такої переважної присутності американських підрядників, яка існувала в Іраку та Афганістані. Натомість це призведе до того, що в Україні одночасно працюватиме від кількох десятків до кількох сотень підрядників.

"Це було б набагато цілеспрямованішим і продуманішим зусиллям для підтримки України", — сказав офіцер армії у відставці Алекс Віндман, який працював директором з європейських справ у Раді національної безпеки колишнього президента Дональда Трампа.

Раніше у Пентагоні зробили заяву після звинувачення РФ в ударі по Севастополю.

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