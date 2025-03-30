Як вибух 334 атомних бомб: у М’янмі під час землетрусу загинуло вже понад 1600 осіб

Наслідки землетрусу / © Associated Press

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Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався в центральній частині М’янми 28 березня, зросла до 1600, ще 2 376 людей зазнали поранень. Ці цифри стосуються всіх районів, які постраждали.

Про це пише видання The Guardian.

Більшість жертв припадає на друге за величиною місто Мандалай, яке розташоване неподалік від епіцентру землетрусу.

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У коментарі CNN геолог сказав, що землетрус магнітудою 7,7 у Мʼянмі вивільнив енергію, еквівалентну 334 атомним бомбам.

Щонайменше 14 підземних поштовхів зафіксували в Мʼянмі після землетрусу магнітудою 7,7 у пʼятницю, свідчать дані Геологічної служби США. Переважно вони мали магнітуду від 3 до 5.

Найсильнішим був підземний поштовх магнітудою 6,7, який стався приблизно за 10 хвилин після першого землетрусу, що спричинив руйнування.

Підземні поштовхи відчувалися також по всьому Таїланду, включно зі столицею Бангкок і північним містом Чіангмай, а також у китайських провінціях Юньнань і Гуансі, що розташовані по сусідству з Мʼянмою.

Геолог пояснює, що підземні поштовхи можуть тривати кілька місяців, оскільки Індійська тектонічна плита продовжує врізатися в Євразійську плиту під М’янмою.

Нагадаємо, 28 березня зафіксували землетрус у 7,7 бала. У двох країнах відбулися обвали будинків. Більше про це читайте у новині.