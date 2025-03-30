Вчені виявили найстаріший загублений континент на Землі

Вчені шокували світ науковим відкриттям / © Pexels

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Вчені знайшли сліди Великої Адрії, зниклого континенту, що є найдавнішим з усіх відомих на Землі.

Про це пише видання t4.

Близько 140 мільйонів років тому існувала суша розміром з Гренландію, яка з часом була поглинена Південною Європою, залишивши по собі такі гірські хребти, як Альпи та Апенніни. Вивчаючи геологічні процеси Середземномор’я, команда дослідників з Утрехтського університету змогла відновити історію цього загубленого континенту.

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Завдяки використанню сейсмічних даних дослідники змогли відстежити, як Велика Адрія, яка колись відокремилася від Північної Африки, поступово занурювалася під кору Південної Європи. Цей процес, що тривав протягом мільйонів років, став основою для формування сучасних гірських ландшафтів. Дослідження Великої Адрії стало справжнім викликом для вчених, оскільки середземноморський регіон є складним з геологічної точки зору, де тектонічні плити переплітаються в хаотичному танці.

«Все викривлене, зламане і складене», — так охарактеризував дослідник Дуве ван Гінсберген складність ситуації, коли йдеться про відстеження тектонічних меж. Тим не менш, завдяки багаторічній і наполегливій праці вчені змогли реконструювати історію тектонічних змін у цьому регіоні, відкривши неймовірні деталі про зниклий континент. Залишки Великої Адрії все ще знаходяться на глибині 1500 кілометрів під поверхнею, де сейсмічні хвилі допомагають виявити її приховану частину.

Це відкриття має велике значення для розуміння тектонічних рухів, вулканічної діяльності та землетрусів, оскільки дозволяє вченим глибше вивчити механізми формування гір, рух тектонічних плит і зникнення великих суш. Дослідження ван Гінсбергена і його команди розкривають динамічність Землі, даючи нові уявлення про її геологічне минуле та допомагаючи зрозуміти, як ці процеси продовжують формувати нашу планету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Європою виявили стародавній континент — він «створив» Карпати.