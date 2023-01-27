Борис Джонсон у Лондоні засвітився у шапці від "Укрзалізниці": як вона опинилася у політика

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час нещодавнього візиту до України отримав у подарунок від "Укрзалізниці" шапку з написом: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда". Головний убір став популярним і має цікаву історію.

Історію появи шапки "ВВС News Україна" розповіли українські залізничники.

За словами заступника директора компанії з комунікацій Олександра Шевченка, колишній голова британського уряду їхав до Києва залізницею. Спочатку працівники "Укрзалізниці" помітили Джонсона у шапочці лондонської підземки. Вже на вокзалі йому подарували українську - із "Залізної крамнички".

"А в потязі на зворотному шляху він віддав свою шапку провідниці для нашого музею Залізної дипломатії. Де вона вже поповнила колекцію артефактів від інших перших осіб та союзників України", - розповів Шевченко.

Директор "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму Twitter також поділився цікавими подробицями історії про подарунок Джонсону. За його словами, обмінятись шапочками політикові запропонували перед його поїздкою до Ірпеня. Втім, тоді він не готовий був попрощатися із своєю шапкою з логотипом метро Лондона.

The story starts in #Irpin, where @BorisJohnson was during his recent visit to Ukraine. Look how grumpy he was. And I thought that the reason could be in his hat. That’s #londonunderground hat, btw. pic.twitter.com/y7p6xkyiVE — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) January 25, 2023

"Подивіться, яким він був сумним. Ми подумали, що причина може бути в його головному уборі. Коли Борис відвідав наш вокзал, ми знайшли для нього іншу шапку. Спочатку Борис не був впевнений в тому, що ця ідея є хорошою. Тому ми просто подарували йому нову шапку. Але пізніше в потязі додому Борис спробував нашу шапку і зрозумів, що вона пристойна. Тож свій старий капелюх він подарував "Українській залізниці", - йдеться в дописах Камишіна.

So when Boris visited our station shop, @Pertsovskyi_O asked @BorisJohnson whether he’d like to try a different hat. A proper one. Ukrainian Railways hat. pic.twitter.com/TzxuBfLzWU — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) January 25, 2023

Як повідомлялося, Борис Джонсон неочікувано приїхав до України 22 січня. Політика помітили в Бучі. Також він відвідав Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань селища.

Після повернення з України 25 січня Джонсон вирушив на роботу в Лондоні у кумедній шапці синього кольору з помаранчевим пумпоном. Відео опублікувало видання The Guardian.

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