Ізраїльські вчені навчили золотих рибок кермувати

Вчені кажуть, частина піддослідних виявилася посередніми водіями.

Золоті рибки за кермом - ізраїльські вчені навчили цих тварин водійських навичок.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Експеримент в університеті Бен-Гуріона провели, аби дізнатися, чи вміють риби орієнтуватися на суші.

Спеціальний роботизований автомобіль об'єднали з акваріумом, а комп'ютерна система збирала дані про переміщення риби, і відтворювала її рух кімнатою.

Участь у дослідженні взяли шість золотих рибок, кожна отримала по 10 уроків водіння. За рух до певних об'єктів тварин годували смачненьким. Риби швидко зрозуміли зв'язок між власними рухами і переміщенням авто, і, як виявилося, можуть вправно орієнтуватися на суші, за межами власної домівки.

Вчені кажуть, частина піддослідних виявилася посередніми водіями, а от дехто - відверто насолоджувався кермуванням.

Ізраїльські вчені навчили золотих рибок водійських навичок

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