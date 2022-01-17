Израильские ученые научили золотых рыбок водить

Ученые говорят, часть испытуемых оказалась посредственными водителями.

Золотые рыбки за рулем – израильские ученые научили этих животных водительским навыкам.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Эксперимент в университете Бен-Гуриона провели, чтобы узнать, умеют ли рыбы ориентироваться на суше.

Специальный роботизированный автомобиль объединили с аквариумом, а компьютерная система собирала данные о перемещении рыбы и воспроизводила ее движение по комнате.

Участие в исследовании приняли шесть золотых рыбок, каждая получила по 10 уроков вождения. За движение к определенным объектам животных кормили вкусненьким. Рыбы быстро поняли связь между собственными движениями и перемещением авто, и, как оказалось, могут умело ориентироваться на суше, за пределами собственного дома.

Ученые говорят, часть испытуемых оказалась посредственными водителями, а вот некоторые – откровенно наслаждались вождением.

Израильские ученые научили золотых рыбок водительским навыкам

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