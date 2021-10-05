Johnson&Johnson просить в Управлінні медикаментів дозволити ревакцинацію препаратом

Зустріч з експертом управління запланована на 15 жовтня.

Американська компанія Johnson&Johnson звернулася до Управління продовольства та медикаментів (FDA) з проханням дозволити проводити ревакцинацію.

Зустріч з експертом (FDA) відбудеться 15 жовтня, пише The Guardian.

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В компанії повідомляють про дослідження. За його результатами, ревакцинація препаратом, яку провели через 56 днів після першої дози, підвищує захисну функцію організму. Так, це на 94% забезпечує захист від симптоматичного COVID-19, а також 100% захист від важкого захворювання після 14 днів від момент введення бустеру.

Слді зауважити, що FDA дозволило ревакцинацію препаратом Pfizer/BioNTech серед людей 65+, а також серед людей з групи ризику. Компанія Moderna у вересні також звернулася з проханням дозволити ревакцинацію.Як повідомлялося, жителям Данії віком за 65 років та тим, хто отримав однокомпонентну COVID-вакцину від Johnson&Johnson, незабаром запропонують зробити додаткове щеплення. Водночас схема ревакцинації в Данії вже реалізується, і більшості мешканців будинків для літніх та людям з ослабленою імунною системою вже зробили додатковий укол.

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