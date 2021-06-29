Кіпр для вакцинованих: які карантинні правила діють для українських туристів

Українці, які були вакциновані препаратами CoronaVac або CoviShield, будуть змушені здавати тести на коронавірус.

Від 1 липня українським туристам для відпочинку на Кіпрі не потрібно буде пред’являти негативний результат тесту на коронавірус, якщо вони були щеплені вакцинами, схваленими ЄС. Усім іншим доведеться й надалі здавати тести, але у разі виявлення хвороби, мандрівників обіцяють лікувати безкоштовно. Про послаблення карантинних обмежень у цій острівній державі йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Дотримуватися карантинних правил під час мандрівки на Кіпр потрібно вже в аеропорту, звідки починається кожна подорож на цей сонячний острів. Пасажири уже звикли до того, що під час польоту потрібно перебувати у масці.

Окрім того, невакцинованим та навіть щепленим CoronaVac або CoviShield українцям для відвідин цієї країни навіть після послаблення карантинних обмежень з 1 липня потрібно здавати тест, до того ж двічі – перед вильотом і в аеропорту Ларнаки. Його вартість 30 євро.

Разом з тим, як розповів представник міністерства туризму Кіпру в Україні Іван Горобець, якщо у туриста під час тестування після прильоту на Кіпр буде виявлено коронавірус, то проживання в спеціально відведеному готелі та його лікування буде безкоштовним.

У "доковідні" часи на Кіпр приїжджало до 100 тисяч українців у рік. Тепер кіпріоти намагаються повернути туристів з нашої країни на свій острів.

На відміну від Туреччини, відпочинок на Кіпрі затишний і домашній. Але за цей комфорт потрібно платити. Відпочинок в хорошому готелі на двох за тиждень коштуватиме від тисячі євро.

Новини світу: Кіпр без обмежень пускатиме вакцинованих туристів, але не українців

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