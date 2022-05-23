Leviʼs йде з Росії та продає там свій бізнес

Leviʼs йде з Росії та продає там свій бізнес

Американська мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co (Leviʼs) йде з російського ринку.

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ.

Повідомляється, що компанія вже припинила постачання нових товарів до Росії та продає там свій бізнес.

У березні в головному офісі Leviʼs заявили, що зупиняють комерційну діяльність та будь-які інвестиції до РФ через війну проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подякував американському лідерові Джо Байдену за підписаний закон про виділення Україні допомоги на суму 40 млрд доларів.

Українцям допомагають виїхати з Росії до інших країн, зокрема до Грузії

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