Leviʼs уходит из России и продает там свой бизнес

Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co (Levi's) уходит с российского рынка.
Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.
Сообщается, что компания уже прекратила поставки новых товаров в Россию и продает там свой бизнес.
В марте в главном офисе Levi's заявили, что останавливают коммерческую деятельность и любые инвестиции в РФ из-за войны против Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за подписанный закон о выделении Украине помощи на сумму 40 млрд долларов.
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