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Leviʼs уходит из России и продает там свой бизнес

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Leviʼs уходит из России и продает там свой бизнес

Фото из открытых источников

Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co (Levi's) уходит с российского рынка.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Сообщается, что компания уже прекратила поставки новых товаров в Россию и продает там свой бизнес.

В марте в главном офисе Levi's заявили, что останавливают коммерческую деятельность и любые инвестиции в РФ из-за войны против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за подписанный закон о выделении Украине помощи на сумму 40 млрд долларов.

Украинцам помогают выехать из России в другие страны, в частности в Грузию

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