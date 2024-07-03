Лукашенко заявив, що посилив охорону кордону "Іскандерами"

З його слів, у війну країну втягувати він не збирається.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що прикордонники посилили кордон республіки. На позиції були виведені ракетні установки "Іскандер".

Про це він заявив на урочистому вечорі з нагоди Дня незалежності Білорусі.

"Прикордонники переведені на посилену охорону кордону, розгорнуто Сили спецоперацій. У високій бойовій готовності знаходяться війська військово-повітряних сил і ППО – як наші, так і російські", - висловився Лукашенко.

З його слів, на позиції також вивели системи залпового вогню "Полонез". Водночас запевнив, що не збирається вплутуватися "в жодні бойові дії". Мовляв, невідомо, "до чого це призведе".

Також Лукашенко заявив, що в разі атаки на Білорусь він не виключає "удару усіма видами озброєнь по заданій меті".

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що нібито Україна стягує війська до кордону та навіть намагається "втягнути країну у війну".

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