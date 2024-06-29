В Білорусі цинічно заявили, Україна "втягує" їх у війну

Білорусь заявила, що Україна стягує війська до кордону.

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що нібито Україна стягує війська до кордону та навіть намагається "втягнути країну у війну".

Про це заявив заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи білоруських збройних сил Вадим Лукашевич.

З його слів, Україна стягує до кордону війська, озброєння та військову техніку. Нібито на Житомирщині "розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку".

Ситуацію на білорусько-українському кордоні Лукашевич називає такою, що "характеризується наростанням напруженості".

"Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби залучити нашу країну до війни. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі", - висловився він.

Як повідомлялося, в Лукашенка злякались загрози на кордоні з Україною. Тож білоруські прикордонники вживають заходів щодо додаткового прикриття державного кордону з Україною.

Аналітики ISW наголошують, що заява Білорусів про розгортання батальйону РСЗВ на кордоні з Україною може бути спробами Росії збільшити свою військову присутність у Республіці.

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