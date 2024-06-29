Хакери ГУР атакували російські компанії, які підтримують війну

Компаніям надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України

Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями ГУР МО України атакували об’єкти на території держави-агресорки Росії.

Про це інформує Головне управління розвідки.

"Знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на Росії", - зазначили в повідомленні.

За минулий тиждень кіберфахівщі спільно з ГУР знищили:

понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft” ― розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

усі дані на 8 серверах компанії “Orient Systems” ― розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

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усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті ніжній новґород ― «Линктелеком НН» та «Аксесс Телеком»

"Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України", - додали в повідомленні.

Раніше під ударом опинились державі та приватні російські структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

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