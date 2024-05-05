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Лукашенко згадав про молитви і зробив заяву про "мир" в Україні

Лукашенко згадав про молитви і зробив заяву про "мир" в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про "мир" в Україні / Фото: Getty Images

Олександр Лукашенко висловився про війну РФ проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він впевнений у "досягненні миру в Україні та відновленні "єдності" білоруського, російського та українського народів.  

Про це пише пропагандистське ЗМІ РФ ТАСС.

"Я абсолютно переконаний, що нашими молитвами ми повернемося до тих часів, коли наші народи будуть разом", - заявив диктатор Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко заговорив про "загрозу" для Білорусі від НАТО – експерт пояснив, до чого тут Путін.

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