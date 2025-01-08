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Макрон потрапив під критику французьких депутатів через заяву про Україну

Макрон потрапив під критику французьких депутатів через заяву про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Депутати наголосили, що "ніхто не може погодитися з анексією частини української території Росією".

Французькі депутати-соціалісти висловили занепокоєння через заяву президента Еммануеля Макрона, який закликав українців "провести реалістичні дискусії з територіальних питань" задля врегулювання конфлікту з Росією.

Про це йдеться у заяві на сайті Соціалістичної партії Франції.

Французькі депутати-соціалісти розкритикувала висловлювання Макрона.

"Ця заява, яка є абсолютно невчасною, оскільки переповнена інсинуаціями, змушує депутатів висловити своє глибоке занепокоєння", – вказано у заяві політиків.

Вони закликали французького лідера утриматися від висловлювань, які завдають шкоди міжнародним відносинам. Депутати наголосили, що "ніхто не може погодитися з анексією частини української території Росією".

"Ми повинні поважати міжнародне право, яке є нашим єдиним компасом. У цьому відношенні тільки Україна може вирішувати, чи відкривати переговори, чи ні, на умовах, які вона сама визначить", – йдеться у заяві.

Автори повідомлення також акцентували що Франція повністю підтримує справедливий спротив агресору та територіальну цілісність України.

"Ми нагадуємо про нашу непохитну підтримку українського опору, щоб дозволити країні відновити свій повний суверенітет у своїх кордонах, міжнародно визнаних 1991 року. Тобто з Кримом і Донбасом", – наголосили депутати.

Нагадаємо, напередодні Макрон заявив, що швидкого і легкого рішення про завершення війни в Україні не буде. За його словами, лише Україна має "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань".

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