Медведєв закликав росіян до піратства: у Кремлі пропозицію підтримали

Розповсюдженням піратських копій творів, які стали недоступними в Росії за рішенням західних правовласників, поплічник Путіна хоче довести їх до банкрутства.

Через зникнення західної музики та фільмів із онлайн-сервісів у Росії внаслідок запроваджених санкцій за російську агресію в Україні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав росіян вдаватися до піратства.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам.

“Знаєте що? Шукайте правильних піратів і завантажуйте у них. Зараз я до цього ставлюся за принципом „що хотіли, те й отримали“. І нехай вони недобирають гроші”, - запропонував ображений чиновник, який був колись відомим прихильністю до західної рок-музики.

Таким кроком Медведєв сподівається довести правовласників до банкрутства.

“Ось якщо вони пішли від нас — всілякі Netflix та інші, значить, це все завантажуватимемо, будемо користуватися безкоштовно. Я б ще це все мережею розкидав, щоб завдати їм максимальної шкоди, щоб вони збанкрутували”, - заохотив він росіян.

Пропозиція Медведєва одразу знайшла жвавий відгук у речника Путіна Дмитра Пєскова. При цьому прессекретар господаря Кремля звинуватив країни Заходу у тому, що вони “захопили” російські активи.

“Ми ж маємо справу з піратами - [це] ті, хто нас пограбував, ті, хто захопив наші активи, вкрав наші активи... Фраза “піратський контент” вже під іншим соусом має сприйматися” , - сказав Пєсков

Нагадаємо, раніше під час візиту до Свердловської області РФ до Дмитра Медведєва звернулися місцеві поборники тверезого життя із закликом відмовитися від алкоголю і запровадити для себе “сухий закон”, оскільки країні потрібні “розсудливі керівники”.

Читайте також: