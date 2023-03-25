Медведев призвал россиян к пиратству: в Кремле предложение поддержали

Распространением пиратских копий произведений, ставших недоступными в России по решению западных правообладателей, приспешник Путина хочет довести их до банкротства.

Из-за исчезновения западной музыки и фильмов из онлайн-сервисов в России в результате введенных санкций за российскую агрессию в Украине заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян прибегать к пиратству.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

“Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте в них. Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги”, — предложил обижженный чиновник, когда-то известный приверженностью западной рок-музыке.

Таким шагом Медведев надеется довести правообладателей до банкротства.

"Вот если они ушли от нас — всевозможные Netflix и другие, значит, это будем все загружать, будем пользоваться бесплатно. Я бы еще это все в Сети разбросал, чтобы нанести им максимальный ущерб, чтобы они обанкротились”, — поощрил он россиян.

Предложение Медведева сразу нашло оживленный отклик у спикера Путина Дмитрия Пескова. При этом пресс-секретарь хозяина Кремля обвинил страны Запада в том, что они "захватили" российские активы.

"Мы же имеем дело с пиратами — [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", — сказал Песков

Напомним, ранее во время визита в Свердловскую область РФ к Дмитрию Медведеву обратились местные поборники трезвой жизни с призывом отказаться от алкоголя и ввести для себя "сухой закон", поскольку стране нужны "здравомыслящие руководители".

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