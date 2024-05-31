Москву затопило: на вулицях автівки тонуть у воді (відео)

Російська столиця не справляється з потоками води на вулицях після зливи, що накрила місто.

У п’ятницю, 31 травня, частину Москви затопило після потужної зливи.

Відповідне відео публікує Telegram-канал Shot.

У повідомленні йдеться, що на півночі російської столиці автомобілі на вулицях та у дворах будинків пішли під воду, а дерева повалило ураганним вітром. Дощовою водою також затопило деякі підземні парковки.

Комунальні служби Москви наразі не повідомляють про постраждалих внаслідок потопу.

Після зливи на вулицях Москви почали тонути автівки

Відомо щонайменше про один випадок падіння дерева на автомобіль, але водій та пасажир вижили.

Нагадаємо, наприкінці квітня Москва уже опинялася "під водою" після того, як упродовж дня в російській столиці випало 30% місячної норми опадів.

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