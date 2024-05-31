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Москву затопило: на улицах авто утопают в воде (видео)

Москву затопило: на улицах авто утопают в воде (видео)

Москву затопило после мощного ливня / Фото: скриншот с видео

Российская столица не справляется с потоками воды на улицах после ливня, накрывшего город.

В пятницу, 31 мая, часть Москвы затопило после мощного ливня.

Подходящее видео публикует Telegram-канал Shot.

В сообщении говорится, что на севере российской столицы автомобили на улицах и во дворах домов ушли под воду, а деревья повалили ураганным ветром. Дождевой водой также затопили некоторые подземные парковки.

Коммунальные службы Москвы пока не сообщают о пострадавших в результате потопа.

После ливня на улицах Москвы начали тонуть автомобили

После ливня на улицах Москвы начали тонуть автомобили

Известно, по меньшей мере, об одном случае падения дерева на автомобиль, но водитель и пассажир выжили.

Напомним, в конце апреля Москва уже оказывалась "под водой" после того, как за день в российской столице выпало 30% месячной нормы осадков.

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