Москву затопило: на улицах авто утопают в воде (видео)

Российская столица не справляется с потоками воды на улицах после ливня, накрывшего город.

В пятницу, 31 мая, часть Москвы затопило после мощного ливня.

Подходящее видео публикует Telegram-канал Shot.

В сообщении говорится, что на севере российской столицы автомобили на улицах и во дворах домов ушли под воду, а деревья повалили ураганным ветром. Дождевой водой также затопили некоторые подземные парковки.

Коммунальные службы Москвы пока не сообщают о пострадавших в результате потопа.

После ливня на улицах Москвы начали тонуть автомобили

Известно, по меньшей мере, об одном случае падения дерева на автомобиль, но водитель и пассажир выжили.

Напомним, в конце апреля Москва уже оказывалась "под водой" после того, как за день в российской столице выпало 30% месячной нормы осадков.

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