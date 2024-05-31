Эксперт объяснил, почему Украина не может пройти путь Польши после развала СССР

Украина не может пройти тот же путь, как прошла Польша после Советского Союза, ведь у нее была совсем другая отправная точка. Несмотря на примерно одинаковый уровень ВВП, существует ряд других определяющих скорость движения вещей.

Об этом эксперт по долгосрочным стратегиям, директор Института Фронтира, член Несторовской группы, лектор УКУ Евгений Глебовицкий рассказал в интервью LIGA.net.

"Мы не начинали с той точки, в которой начинала Польша или Чехия, или Венгрия. В Польше никогда не было колхозов, однопартийной системы. В Польше совсем иначе и, с нашей точки зрения, гораздо мягче работала цензура. Польша все время была интегрированная в западный мир: вы могли полететь в Лондон, прилететь из Лондона с чемоданом запрещенной литературы и завезти ее в Польшу. Гражданин Польской народной республики стал Папой Римским. То есть это совсем другая стартовая точка", – объяснил эксперт.

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"И когда Лешек Бальцерович, архитектор польских реформ, говорит – Украина и Польша были примерно с одинаковым уровнем ВВП на душу населения, и где теперь Польша, и где Украина, то он забывает, что Польша опирается на столетие опыта собственной государственности", – добавил Глебовицкий.

Он отметил, что Польша опиралась на собственную государственность, хоть и с ограниченной независимостью. Ей не пришлось создавать институты с нуля. В то же время Украина была вынуждена создавать с нуля большинство своих институтов.

"Культура была в совершенно ином состоянии. И это показывает, насколько ошибочен подход по только одному показателю — например, ВВП на душу населения. Значение имеет очень много других вещей, которые позже будут определять скорость, с которой мы будем двигаться", — объяснил эксперт по долгосрочным стратегиям.

Заметим, хотя Польша не принадлежала к странам Советского Союза, она была членом Варшавского договора – военно-политического союза восьми коммунистических государств, полностью подчиненных СССР. Протокол о ликвидации договора был подписан 1 июля 1991 года.

К слову, в Верховной Раде анонсировали повышение налогов в Украине, ведь до конца года на финансирование армии нужно дополнительно не менее 300 млрд грн.

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