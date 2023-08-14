На Кубані розбився російський літак Л-39: загинув член екіпажу

Російський навчальний літак Л-39 зазнав аварії під час тренувального польоту.

У Краснодарському краї РФ розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

За попередньою інформацією, літак зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту під час заходу на посадку. Один із членів екіпажу загинув. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причина аварії встановлюється.

Варто зазначити, що за участю навчально-тренувального Л-39 останніми роками на Кубані сталося кілька НП і аварій.

Найгучнішою була аварія літака в Азовському морі за 1,5 кілометра від берега, що сталася 18 жовтня 2018 року. Тоді обидва пілоти загинули, хоча встигли катапультуватися.

Ще одна аварія Л-39 під час тренувального польоту сталася у березні 2020 року. Тоді загинув льотчик-курсант.

L-39 (Aero L-39 Albatros) – одномоторний двомісний літак, розроблений чеською фірмою Aero Vodochody. Він призначений для навчання курсантів.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 серпня, у російській Махачкалі пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа. У Мережі пишуть про 10 загиблих. За даними голови Дагестану, від вибуху загинуло 5 людей.

Також сьогодні на російському нафтовому родовищі стався вибух. Відомо мінімум про двох загиблих.