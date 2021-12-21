На заводі SpaceХ Ілона Маска стався спалах коронавірусу

Підприємство займається будівництвом ракет Falcon 9 і капсул Dragon.

На заводі американського мільярдера Ілона Маска стався спалах коронавірусу: захворіло щонайменше 132 працівники.

Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Про захворюваність на заводі Маска стало відомо зі звіту Департаменту охорони здоров’я округу Лос-Анджелес. Організація оприлюднила висновки по захворюваності та вказала дані про спалах у SpaceX.

Йдеться про завод у Готорні, який займається будівництвом ракет Falcon 9 і капсул Dragon. На підприємстві працює майже шість тисяч співробітників. Епіцентром спалаху стала корпоративна штаб-квартира SpaceX. Судячи з усього, керівництво не зупиняло роботу підприємства.

Як повідомлялося, перші туристи на Міжнародну космічну станцію за програмою американської компанії Axiom полетять на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX наприкінці лютого 2022 року. Вартість 8-денного відвідування МКС може коштувати $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати два-три рази на рік.