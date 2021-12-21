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На заводе SpaceХ Илона Маска произошла вспышка коронавируса

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На заводе SpaceХ Илона Маска произошла вспышка коронавируса

Associated Press

Предприятие занимается постройкой ракет Falcon 9 и капсул Dragon.

На заводе американского миллиардера Илона Маска произошла вспышка коронавируса: заболело по меньшей мере 132 работника.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

О заболеваемости на заводе Маска стало известно из отчета Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес. Организация обнародовала выводы по заболеваемости и указала данные о вспышке в SpaceX.

Речь идет о заводе в Готорне, который занимается строительством ракет Falcon 9 и капсул Dragon. На предприятии работает около шести тысяч сотрудников. Эпицентром вспышки стала корпоративная штаб-квартира SpaceX. Судя по всему, руководство не останавливало работу предприятия.

Как сообщалось, первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom улетят на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года. Стоимость 8-дневного посещения МКС может стоить $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в дальнейшем планируется совершать два-три раза в год.

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