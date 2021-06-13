Науковці виявили зміну основних симптомів COVID-19

На початку пандемії сильний кашель спостерігався у 46% пацієнтів.

Мутації коронавірусу призвели до зміни його основних симптомів.

Про це повідомляють науковці Королівського коледжу Лондона.

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Наразі вчені вважають найбільш частими симптомами головний біль, нежить і біль в горлі.

Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров'я поки вважає головними симптомами COVID-19 лихоманку, сухий кашель і стомлюваність. Головний біль, закладеність носа і біль в горлі вважаються менш поширеними симптомами.

Національна служба охорони Здоров'я Великої Британії вважає основними симптомами лихоманку, тривалий кашель і втрату нюху і смаку. Вчені розповіли, що на початку пандемії сильний кашель спостерігався у 46% тих, що заразилися. Але тепер основними стали інші симптоми.

Нагадаємо, Україна вийшла на друге місце в Європі за смертністю від коронавірусу. Україна серед країн світу займає 41 місце за кількістю нових інфікувань.

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