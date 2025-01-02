Невизнане Придністров'я зупиняє роботу промислових підприємств: яка причина

У Придністров'ї припинено роботу промислових підприємств через відсутність енергоресурсів.

Про це повідомив перший заступник голови уряду невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Сергій Оболоник.

Він заявив, що зупинення торкнулось усіх підприємств, за винятком продовольчих. До 5 січня має бути визначено, скільки енергії споживає побутовий сектор, після чого вирішать, скільки ресурсів можна виділити на підприємства.

"На поточний момент ситуація керована і прогнозована, але якщо не вирішити проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститися", — заявив Оболоник.

Нагадаємо, у Придністров'ї припинили опалення та гаряче водопостачання через відсутність російського газу.

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