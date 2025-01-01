Український газопровід можуть стати новою ціллю для РФ — Bloomberg

Українські газопроводи, одні з найбільших у світі, можуть стати мішенню для ракетних атак РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Українська газопровідна мережа має протяжність 38,6 тис. км. Вважається, що за останні три роки вона не була атакована через транзит російського газу.

"Якщо це припиниться, система може стати мішенню для ракетних ударів, як це були газові сховища та джерела живлення. Це також створить технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків по всій Україні взимку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня, о 07:00, Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію.

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