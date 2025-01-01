Украинский газопровод может стать новой целью для РФ — Bloomberg

Украинские газопроводы, одни из самых больших в мире, могут стать мишенью для ракетных атак РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Украинская газопроводная сеть протяженностью 38,6 тыс. км. Считается, что за последние три года она не была атакована из-за транзита российского газа.

"Если это прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, как это были газовые хранилища и источники питания. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 января, в 07:00, Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию.

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