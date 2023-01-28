Новим президентом Чехії став "проукраїнський" генерал у відставці: що відомо про Петра Павела

На президентських виборах у Чехії, за даними підрахунку усіх голосів, переміг 61-річний генерал у відставці Петр Павел, який займав посаду начальника Генштабу чеської армії та активно підтримував військову допомогу Україні.

Як повідомляє "Радіо Прага", Петр Павел набрав 56,3%, а його конкурент Андрей Бабіш має менше 44%.

Після першого туру виборів в обидвох кандидатів була майже однакова кількість голосів виборців.

Під час виборчих перегонів Павел виступав за найактивнішу підтримку України зброєю, а його конкурент, 68-річний мільярдер Бабіш, який обіймав посаду прем’єр-міністра з 2017 по 2021 рік, переконував, що миру треба досягти перемовинами з Путіним.

Усі кандидати, які в першому турі голосування фінішували у п'ятірці, підтримали саме "проукраїнського" Павела, що забезпечило йому впевнену перемогу.

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Кампанія між двома турами голосування була бурхливою, з хвилею дезінформації проти Павела та погрозами смерті Бабішу та його родині.

Андрей Бабіш уже визнав поразку на виборах і привітав Павела. Він побажав йому бути президентом усіх громадян, сприймати їхні проблеми та боротися за чеські інтереси.

З перемогою на президентських виборах Петра Павела привітала президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова.

"Разом з вами перемогла надія, що порядність і правдивість можуть бути силою", - написала вона.

Srdečne blahoželám @general_pavel k zvoleniu za českého prezidenta. Spolu s Vami zvíťazila nádej, že slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Teším sa na našu spoluprácu, spoločné stretnutia a + iniciatívy. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 28, 2023

Петр Павел замінить Мілоша Земана, суперечливого політика, який підтримував тісні зв’язки з Москвою перед тим, як зробити поворот під час російського вторгнення в Україну.

Хоча чеський президент має переважно представницькі функції, однак саме він призначає уряд і конституційних суддів, а також є командувачем збройних сил.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав один із танків Т-72, які ця країна передала Україні.

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