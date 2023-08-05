"Хочуть спалити село": опозиціонер розповів про підготовку провокації "вагнерівцями" у Білорусі

Вони можуть готувати криваву провокацію на території країни. Традиційно, їм треба звинуватити ЗСУ.

Про це в ефірі ТСН сказав білоруський опозиціонер, організатор "Білого легіону" Сергій Бульба.

"Була, наприклад, інформація місяця чотири тому нібито про те, що 150 "вагнерів", переодягнених в український "піксель", нібито готують у гірших традиціях гестапо мало не спалити білоруське село, маючи шеврони, що вони представляють українські Збройні сили. Щоб на відеокамеру потрапило, що українці спалюють білоруське село", – розповів опозиціонер.

Раніше про ймовірну підготовку теракту "вагнерівцями" на Мозирському НПЗ повідомляли й в СБУ. Залишається сподіватися, що подібні припущення виявляться хибними, і до таких дій окупанти не вдаватимуться.

Раніше опозиціонер припустив, що Пригожина вже може не бути серед живих. Ймовірно, його усунули під Пінськом, і Лукашенко знає про це.

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