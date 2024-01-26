Падіння Іл-76: Москва проти створення міжнародної комісії

Необхідно створити відкриту міжнародну комісію, аби встановити причини падіння російського літака Іл-76 в Бєлгородській області 24 січня. Втім, Москва відкидає таку можливість.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою", - наголосив представник розвідки.

За його словами, достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння Іл-76 можна шляхом вивчення решток літака, "чорних скриньок". Крім того, слід обстежити місце падіння російського судна.

"Ну наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії", - каже Юсов.

Падіння Іл-76

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24 січня у Бєлгородській області РФ упав літак Іл-76. Інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблуново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей. В адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна також відреагували на падіння Іл-76 у Бєлгородській області.

Російські пропагандисти та Міноборони РФ поширили інформацію, що нібито на борту перебували українські військовополонені, яких начебто перевозили для обміну. Втім, в ГУР цю інформацію поки не коментують. Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з’ясувати всі деталі того, що сталось.

Втім, у ГУР підтвердили, що вчора мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

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