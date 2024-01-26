Падение Ил-76: Москва против создания международной комиссии

Необходимо создать открытую международную комиссию, чтобы установить причины падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Впрочем, Москва исключает такую возможность.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Что касается именно конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии является логичным и обоснованным", — подчеркнул представитель разведки.

По его словам, выяснить, что именно стало причиной падения Ил-76 можно путем изучения остатков самолета, "черных ящиков". Кроме того, следует обследовать место падения российского судна.

"Ну, как мы слышим, Россия исключает возможность работы такой комиссии", — говорит Юсов.

Падение Ил-76

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ИЛ-76 УПАЛ В РОССИИ: что на самом деле случилось, кто был на борту и что выбросили из самолета перед падением?"

24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблуново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек. В администрации диктатора РФ Владимира Путина также отреагировали на падение Ил-76 в Белгородской области.

Российские пропагандисты и Минобороны РФ распространили информацию, что якобы на борту находились украинские военнопленные, которые якобы перевозились для обмена. Впрочем, в ГУР эту информацию пока не комментируют. Украина настаивает на проведении международного расследования, чтобы точно выяснить все детали произошедшего.

Впрочем, в ГУР подтвердили, что вчера должен был состояться обмен пленными , однако отметили, что нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

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